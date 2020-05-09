آبل تنقل خط إنتاج سماعاتها اللاسلكية AirPods من الصين إلى فيتنام

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قررت نقل عمليات إنتاج سماعاتها اللاسلكية AirPods من الصين إلى فيتنام، وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات الإنتاج النهائية ستبقى فى الصين.





وبحسب وكالة Nikkei اليابانية للأبحاث فإن حوالى 30 % أى ما بين من 3 إلى 4 ملايين من سماعات آبل اللاسلكية AirPods سيتم انتاجها في فيتنام.









وبدأت شركة آبل هذا التحول في شهر مارس الماضى، وذلك بالرغم من أن فيتنام كانت في حالة إغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المتفشى عالميا.

وباعت شركة آبل أكثر من 60 مليون وحدة من سماعاتها AirPods Pro في عام 2019، وتم إطلاق سماعات AirPods Pro في أكتوبر العام الماضى، وجعلها نجاحها الكبير تحقق 71% من إيرادات السوق في بيع السماعات اللاسلكية.





وأثر فيروس كورونا بعد تفشيه في معظم من دول العالم، على كثير من الشركات الكبرى والأعمال، ومن بين أكثر الشركات التى تضررت من آثاره، كانت شركة أبل، وتعانى الشركة بشكل كبير في عمليات الإنتاج خاصة في إصدارها هواتف أيفون للعام الحالى 2020.





وانخفضت شحنات عدسات كاميرا iPhone من المورد الرئيسي لعدسات كاميرات هواتف أيفون Genius Electronic بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وتقلصت الإمدادات بشكل ملحوظ.



