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محافظات

كيف استعدت 7 آلاف غرفة فندقية لعودة النشاط في الإسكندرية؟

الأحد 10/مايو/2020 - 04:58 م
شاطيء الاسكندرية
شاطيء الاسكندرية
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أحمد عبد العزيز
قال علي المانسترلي، رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، إن  نحو 7 آلاف غرفة فندقية بينها 1800 غرفة سياحية 5 نجوم، بدأت استعداداتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتشغيل القطاع الفندقي.


وقرر مجلس الوزراء إعادة تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفنادق مع العمل على عدد من الإجراءات الإحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية.


وأكد المانسترلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن غرفة السياحة بدأت التواصل مع الفنادق المختلفة بداية من نجمتين وحتى 5 نجوم للبدء في تفعيل الإجراءات والاشتراطات التي اشترطتها الحكومة لبدء التشغيل.


وأضاف رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، أن من سيتقاعس عن تطبيق الإشتراطات فلن يتمكن من إعادة التشغيل حيث لن يحصل على العلامة التي أقرتها وزارة السياحة لعودة النشاط، وسيتعرض للإغلاق وتوقيع غرامة إن قام بقتح أبوابه للجمهور.


كان مجلس الوزراء أعلن عن أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو. 
 
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