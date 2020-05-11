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المالية: قرض صندوق النقد الدولي سيوجه للقطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:52 م
أحمد كوجاك نائب وزير
أحمد كوجاك نائب وزير المالية
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محمود محسن
قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية ، إن الحزمة التمويلية التى ستصل من صندوق النقد الدولى خلال أيام ،  ستنفقها مصر في تمويل برامج القطاع الصحي للتعامل مع فيروس كورونا ، أو النشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا.

وأضاف " كوجاك" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" عبر فضائية " الحدث" ، أن هذا القرض متاج للعديد من الدول وحصلت عليها ٤٠ دولة ، منوها إلي أن كافة المؤسسات الدولية سعداء بالتعامل مع مصر نظرا للإصلاح الاقتصادي الذى شهدته مؤخرا. 

وأضاف "نائب وزير المالية " أن قرض صندوق النقد لن يضيف أعباء على المواطن كما أن، فائدة الصندوق أقل بكثير من الأسواق العالمية وأفضل في الشروط والسداد.

وأشار إلي أنه ستبدأ غدا مناقشات حول البرنامج الجديد المقدم للصندوق ، منوها إلى أن قيمة التمويل الآخر من صندوق النقد قد تتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار، مصر حققت استقرارا وثقة كبيرة في استقرارها.

وأوضح أحمد كوجاك أن مصر  تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى الحفاظ على الإصلاح الاقتصادى الذى تحقق.
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