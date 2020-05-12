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فن

"يا مدام كوثر يا مدام كوثر.. أنا متعكنن أنا متحسر".. تعرف على أشهر إيفهات إبراهيم نصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:21 م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
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محمد نحلة

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنان إبراهيم نصر، وكانت آخر الأعمال التي شارك بها هي مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة، وآخر الأفلام التي قدمها إبراهيم ناصر هي فيلم "أهل الكهف" بالاشتراك مع ماجد المصري وروجينا.


وكان لـ"إبراهيم نصر" العديد من الإيفهات التى يعشقها جمهوره سواء في برنامجه ىالشهير "الكاميرا الخفية"، أو فى أعماله السينمائية والدرامية، ومن أشهر هذه الإيفهات.


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الكبير كبير والنص نص والصغير منعرفوش


حي والعز جي


نجاتى انفخ البلالين علشان العيد ميلاد".


لما أقولك بخ تبخ".


 "شوكت أخد الجاكيت".


"عمك يا ولد".


"لو حابب نذيع قول ذيع".


"وحشتنى يا عجل".


"هعض معاك على خفيف".


 " يا مدام كوثر يا مدام كوثر .. أنا متعكنن أنا متحسَّر".


(العمر عدى ولا لمحته.. إبقوا إفتكرونى لو سمحتوا.. آه يا أندال.. أديكوا دفنتوا وروحتوا).


إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.


بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

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