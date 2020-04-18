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توك شو

كاميرا خفية.. شاهد إبراهيم نصر لـ رامي رضوان : انت بتعمل فيا مقلب

السبت 18/أبريل/2020 - 04:21 م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
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كـريـم الـخـطـيـب
تعرض الفنان إبراهيم نصر، لموقف طريف خلال حديثه مع الإعلامي رامي رضوان على الهواء، أثناء استرجاع ذكريات برنامج الكاميرا الخفية في شهر رمضان الكريم.

وتفاجأ «إبراهيم نصر» خلال لقائه التلفزيوني عبر الاسكايب بسقوط السماعة من أذنيه قائلا: «الله الله السماعة وقعت مني ، اتعمل فيا مقلب كاميرا خفية دلوقتي على الهواء أنا قاعد متوتر».

واضطر الإعلامي رامي رضوان إلى فصل الحديث بعد هذا الموقف: قائلاً «إتعمل فيك دلوقتي كاميرا خفية وده مقلب تلقائي لوحدها».

وانتقد «إبراهيم نصر» برامج المقالب التي تعتمد على الأساليب الخاطئة، مضيفًا أن البعض يلجأ الي مشاهد مشمئزة مثل قطع الرقبة والذراع بهدف الضحك.

وقال إن 90% من الأشخاص الذين يقدمون كوميديا الآن يتسببون في كوارث حقيقية، بعيدة تماما عن الكوميديا، مشيرا إلى أن السينما العالمية التي تقدم هذا النوع تهدف للإبداع فضلا عن أهمية الإخراج الحديث.
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