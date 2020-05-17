AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل أجر التراويح في البيت كثوابها في المسجد؟ الأزهر للفتوى يرد.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 06:03 م
هل اجر التراويح في
هل اجر التراويح في البيت كثوابها في المسجد؟
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "اضطررنا في هذه الأيام إلى صلاة التراويح في البيوت، فهل نأخذ من الأجر مثل الأجر الذي كنا نأخذه في جماعة المسجد؟".

وأجاب الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن صلاة التراويح سنة عن النبي والأصل في السنن أن المسلم يجعل لبيته نصيبا منها، لكن إذا صلى المسلم في بيته بسبب ظروف فإنه يأخذ مثل الأجر بصلاته ونيته، فإن الله إذا منع عنا بابا للخير والثواب والجزاء فتح لنا أبوبا كثيرة أخرى.

يقول النبي في حديثه الشريف، "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما"، فيصلي الناس في بيوتهم مع ذويهم فإن ذلك أحرى أن يلتزم أهل البيت بالصلاة، ناصحا بالمحافظة على الصلاة والإجتهاد في العبادة.

حكم الصلاة خلف المذياع
لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.

يذكر أن موقع صدى البلد، ينشر يوميا، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حلقة من برنامج "فتاوى" للرد عما يدور في أذهان الصائمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتوى الأزهر: لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو

حكم صلاة التراويح في البيت.. الأزهر العالمي للفتوى يرد.. فيديو

أحمد كريمة: صلاة الجمعة فريضة على الذكور فقط

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد النبوي.. فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد النبوي.. فيديو

بث مباشر .. صلاة التراويح من المسجد النبوي .. فيديو

ترشيحاتنا

حكاية أكلة.. قدرة قادر حلوى سحرية دهشت صانعها

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

باللوائح .. اتحاد الكرة يحذر الأندية الرافضة لـ عودة الدوري الممتاز

علي جمعة يؤكد: يوشع بن نون نبي وقائد سبط يوسف عليه السلام

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة وردة

لم يكن حوتًا.. علي جمعة يكشف أسرار لقاء موسى مع الخضر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة