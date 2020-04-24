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ديني

حكم صلاة التراويح في البيت.. الأزهر العالمي للفتوى يرد.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:00 م
صلاة التراويح في
صلاة التراويح في البيت
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محمد شحتة
قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد تم غلق المساجد لعدم انتشار فيروس كورونا إلى أن تمر هذه المحنة.

وأضاف عبد القادر الطويل، في فتوى عن حكم صلاة التراويح في البيت، أن صلاة التراويح في المسجد سنة عن النبي وصحابته وبالتالي يجوز صلاتها في البيت أو في المسجد وقد صلاها النبي بالفعل في بيته.

وأشار إلى أن من صلى التراويح في البيت بسبب الظروف الراهنة يعتبر ممن يشار إليهم في الحديث الشريف الذي يقول النبي فيه "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وذكر أنه يجوز صلاة التراويح في البيت منفردا أو مع الاهل وهذا أفضل وأولى.

حكم صلاة التراويح خلف التليفزيون

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.

وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.

وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.

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