اخبار التوك شو.. بدرية طلبة: إدوارد أبدع فى البرنس ورمضان فى حتة تانية.. لا بلاغات بتجمعات المواطنين.. زوجة الشهيد شبراوى: الاختيار جدد الحزن

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لرجال الأمن بالمحافظة على الجهد المبذول لتطبيق قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عيد الفطر.
وقال "الغضبان"، من خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إننا ننفذ قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ الحظر الاحترازي لحماية المواطنين"، موضحًا أن هناك تقييد لحركة المواطنين للحفاظ على صحتهم، معقبًا: "أهم حاجة صحة المواطن".
قالت الفنانة بدرية طلبة ، إن إدوارد أبدع في دور عبد المحسن بمسلسل البرنس ملعقة أن :" محمد سامي مكنش بيسيب هفوة تفوته فى تفاصيل المسلسل".
وأضافت الفنانة بدرية طلبة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " مع الإعلامية، " خلود زهران " أن ادوارد كان يتقمص شخصية عبد المحسن بشكل كبير قائلة :" كل ما أحاول أهرج الاقى إدوارد راكب الشخصية وفى دنيا تانية "
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إننا نمر بظرف استثنائي خلال عيد الفطر هذا العام، وهناك قرارات للحد من تواجد المواطنين في الشوارع والحدائق العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "راشد"، من خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ بعض الإجراءات التي أتت بثمارها، مشددًا على أنه حتى الآن لم يتلق أي بلاغات بأي تجمعات.
وأشار إلى أن هناك سيارات تجوب شوارع المحافظة لتوعية المواطنين بعدم النزول للشوارع وحال النزول الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
قال الفنان إدوارد إن " دور عبدالمحسن فى مسلسل البرنس عمل حالة من النجاح أول مرة أحسها فى الشارع المصرى والوطن العربى كله".
وأضاف "إدوارد"، خلال حلقة خاصة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن الجماهير بدأت تنادينى فى الشارع بـ " عبد المحسن ".
وأشار إلى أنه حاول التقرب الى الشخصية من خلال المذاكرة الجيدة مع اتباع تعليمات قائد العمل المخرج محمد سامى .
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قال الفنان أحمد خالد صالح، ابن الفنان الراحل خالد صالح، إنه يشعر بقدر كبير من الحظ للمشاركة فى عملين من أكبر الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2020.
وأضاف الفنان أحمد خالد صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن مسلسل "الاختيار" بمثابة قبلة على جبين أسر الشهداء.
وأكد إحساسه بالسعادة للمشاركة فى عمل درامى بهذه الأهمية مثل مسلسل الاختيار فهو شرف لكل فنان مصرى يحب بلده .
قالت والدة الشهيد عمر القاضي، في ذكرى استشهاده في أول أيام عيد الفطر الماضى، إنها تلقت خبر استشهاد ابنها عند شعورها بحركة غريبة في المنزل وتفاجأت بارتداء الجميع اللون الأسود.
وأضافت والدة الشهيد عمر القاضي، خلال حوارها الخاص المذاع على فضائية "Ten"، أنها كانت تستشعر بقدوم خطر نحو ابنها قبل أيام من استشهاده .
وأشارت إلى أنها كانت تحاول إقناعه بعدم الخدمة فى سيناء، وكان الرد: "لو جالك الخبر متزعليش، دا انا هبقى شهيد".
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصري تقريرًا أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم أمس، السبت، هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأعرب اهالى الشهداء والمصابين عن مدى سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قالت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوى، إنها تحرص دائمًا على سرد قصة حياة زوجها إلى أبنائها وأن تظل سيرته الطيبة موجودة بينهم.
وأضافت ندى حسن، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الخاصة بملحمة البرث جددت مشاعر الحزن والألم من جديد وكأن الحادث كان أمس.