اخبار التوك شو.. بدرية طلبة: إدوارد أبدع فى البرنس ورمضان فى حتة تانية.. لا بلاغات بتجمعات المواطنين.. زوجة الشهيد شبراوى: الاختيار جدد الحزن

قالت الفنانة بدرية طلبة ، إن إدوارد أبدع في دور عبد المحسن بمسلسل البرنس ملعقة أن :" محمد سامي مكنش بيسيب هفوة تفوته فى تفاصيل المسلسل".

وأضافت الفنانة بدرية طلبة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " مع الإعلامية، " خلود زهران " أن ادوارد كان يتقمص شخصية عبد المحسن بشكل كبير قائلة :" كل ما أحاول أهرج الاقى إدوارد راكب الشخصية وفى دنيا تانية "





قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إننا نمر بظرف استثنائي خلال عيد الفطر هذا العام، وهناك قرارات للحد من تواجد المواطنين في الشوارع والحدائق العامة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "راشد"، من خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ بعض الإجراءات التي أتت بثمارها، مشددًا على أنه حتى الآن لم يتلق أي بلاغات بأي تجمعات.



