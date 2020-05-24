أحمد خالد صالح: محظوظ بمشاركتي في الاختيار.. والمسلسل قبلة على جبين أسر الشهداء

قال الفنان أحمد خالد صالح ، ابن الفنان الراحل خالد صالح، إنه يشعر بقدر كبير من الحظ للمشاركة فى عملين من أكبر الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2020.





وأضاف الفنان أحمد خالد صالح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن مسلسل "الاختيار" بمثابة قبلة على جبين أسر الشهداء.





فى عمل درامى بهذه الأهمية مثل مسلسل الاختيار فهو شرف لكل فنان مصرى يحب . وأكد إحساسه بالسعادة للمشاركةدرامىالأهميةبلده





وأوضح أن الممر والاختيار يعززان الروح الوطنية فى نفوس أبناء الوطن، معلقًا: "أبطالنا مبيخلصوش، وهذه الأعمال تعبر عن مدى حبنا وغلاوة بلدنا لدينا".