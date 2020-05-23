أحمد خالد صالح: فخور وسعيد بمشاركتي في عمل بأهمية مسلسل الاختيار

أعرب الفنان أحمد خالد صالح ، عن فخره وسعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل الاختيار.





وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"مهما حاول ابطال العمل أن يوفي الابطال الحقيقين قيمتهم فلن يستطيعوا، فقد ضحوا بأرواحهم من اجل مصر.





وأكمل:"موضوع تجسيد الابطال في غاية الصعوبة وليس بالامر بالسهل فالتعامل مع الدور إنساني أكثر من كونه شخصية يتم تقديمها".





وأردف:"كونى ممثل يجب ان أكون صادقا في عملي، لافتا إلى أن مسلسل الإختيار مختلف عن اى عمل يقدم وذلك لكونه يجسد قصة حقيقة كان يجب أن تؤرخ في تاريخنا وولادنا يشوفوها".





وأتم: "أتمنى ان أكون وصلت للمشاهدين ربع ما حدث في الحقيقة، وقابلت النقيب البطل يوسف في الحقيقة ووصل ليا الشعور اللى كانت فيه الواقعة الحقيقة".