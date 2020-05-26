AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روس أتوم تعلن إصابة أحد موظفيها في مصر بـ كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:44 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن رئيس شركة "روس أتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد العاملين في مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.


وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال ليختاشوف إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في موقع بناء محطة الضبعة الذي تشرف الشركة الروسية على تنفيذه.


وأضاف أنه تم اكتشاف نحو 100 إصابة بفيروس كورونا بين العاملين  في موقع بناء المحطة الكهروذرية في بيلاروسيا.


فيما قال بيان صادر عن الشركة إن موظفها أصيب في مكتبها بالقاهرة بفيروس كورونا، وأنه أرسل إلى الحجر الصحي ولا يزال خاضعا للعزل والرعاية الطبية.


وأضاف بيان "روس أتوم" أنه تم حصر المخالطين له وعزلهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«روساتوم» تنتج صمامات لأجهزة التنفس الاصطناعي بالأبعاد الثلاثية

بيلاروسيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2578 حالة

روساتوم تعزز تعاونها مع جمهورية بنجلاديش

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وميليشيا الوفاق.. فرنسا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين.. وهرمون يحمي الذكور من فيروس كورونا

أثبتت نجاحها .. وصية قرآنية ونبوية تعالج فيروس كورونا

في تحذير شديد اللهجة .. أمريكا لـ الصين: ترتكبون خطأ كبيرًا

العين الإماراتي يقدم عرضا مغريا لـ النادي الأهلي لضم علي معلول.. تفاصيل

موجة ثانية من كورونا.. خبير يحذر من عودة الفيروس في الخريف وتحوله لـ ضيف سنوي

شاهد.. الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. نادين نجيم تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

مشهد يحبس الأنفاس.. طفل يجد نفسه في مواجهة مع دب مفترس.. فيديو وصور

إليك علاج فيروس كورونا بالمنزل.. فيديو