روس أتوم تعلن إصابة أحد موظفيها في مصر بـ كورونا

أعلن رئيس شركة "روس أتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد العاملين في مشروع محطة الضبعة النووية في مصر.









وبحسب وكالة "تاس" الروسية، قال ليختاشوف إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في موقع بناء محطة الضبعة الذي تشرف الشركة الروسية على تنفيذه.









وأضاف أنه تم اكتشاف نحو 100 إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في موقع بناء المحطة الكهروذرية في بيلاروسيا.









فيما قال بيان صادر عن الشركة إن موظفها أصيب في مكتبها بالقاهرة بفيروس كورونا، وأنه أرسل إلى الحجر الصحي ولا يزال خاضعا للعزل والرعاية الطبية.









وأضاف بيان "روس أتوم" أنه تم حصر المخالطين له وعزلهم.



