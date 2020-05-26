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توك شو

أحمد موسى عن إصابات كورونا اليوم: دول العالم بدأت تتعايش ..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:14 م
احمد موسى
احمد موسى
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أسامة علي

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة اليوم بشأن عدد إصابات بفيروس كورونا، قائلا:" أكبر عدد إصابات بالفيروس خلال يوم منذ  أول إصابة تم تسجيلها فى مارس الماضى.


وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، العالم يتساءل عن كيفية التعايش مع فيروس كورونا، ودول العالم بدأت تتعايش بالفعل.


وأكد أحمد موسى أن التعايش مع فيروس كورونا هو الحل الآن.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

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