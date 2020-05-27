ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

يتناول الكثير من الأشخاص لاسيما الرياضيين البيض النيئ على الريق لأنه يعمل تقوية العضلات، ويعد مكملا غذائيا قويا للجسم، ولكن أثبتت الدراسات أن بالرغم من فوائده العديدة الا أنه خطير على الصحة ويسبب بعض المخاطر الصحية.
يحتوي بياض البيض الخام على (10٪) من البروتين و (90٪) من الماء، حيث يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم والنياسين والصوديوم.
كما يحتوي الجزء الداخلي للبيضة المسمى صفار البيض على عناصر مغذية مثل الفيتامينات والحديد والزنك والفوسفور، فالعديد من المكونات في البيض مفيدة جدًا لصحة القلب وأمراض ضغط الدم ومرض السكري، سواء كان البيض مسلوقا أو مقليا، لكن له بعض المخاطر الصحية.
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واشار موقع onlymyhealth أن البيض خطير في حالة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، حيث تظهر عليهم بعض الأعراض وهي
- طفح جلدي.
- تورم.
- احمرار في الجلد.
- اسهال.
- تشنجات.
- احمرار في العين.