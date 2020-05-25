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مرأة

نوع من البيض يثير الجدل على السوشيال ميديا

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشرت صور لنوع من البيض مختلف في شكله أثار التساؤلات على فيسبوك، حيث ظهر مصابا بتجاعيد في القشرة الخارجية. 

وشرحت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء، أسباب تجعد قشرة البيض

☆ أسباب تجعد قشرة البيض 
بسبب سيولة قوام الألبومين المعروف ببياض البيض ليصبح مائي غير متماسك مما يشكل صعوبة على الجهاز التناسلي للدجاجة في تشكيل ونمو قشرة البيض حوله فتصبح القشرة متعرجة متجعدة الشكل.

☆ لماذا يصبح قوام البياض مائيا غير متماسك ؟
في معظم الأحيان تحدث تلك الظاهرة في الجو الحار في قطيع الدواجن الذي يحرم من توفير المياه ومناطق الظل الباردة له بشكل مناسب، وكذلك في القطعان كبيرة السن.

☆ حكم البيض المجعد القشرة : 
صالح للإستهلاك الآدمي ويجب أن يباع على أنه بيض درجة ثانية بأسعار مخفضة.
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