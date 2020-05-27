الجبلاية تترقب.. آخر المستجدات بشأن نتيجة مسح كورونا للدكتور محمود سعد





كان الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة قد طمأن محبيه على حالته الصحية بعد تعرضه الى وعكة صحية وإجرائه مسحة خاصة بفيروس كورونا وتوجه بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه بعد غيابه عن مزاولة عمله داخل الجبلاية إثر تعرضه الى الإرهاق والتعب.





وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.





قال المصدر ذاته أن نتيجة النسخة التى أجراها الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد أمس لم تظهر حتى هذه اللحظة والجميع فى الجبلاية يترقب ظهورها من أجل اتخاذ اللازم.









أضاف رئيس اللجنة الطبية فى الجبلاية الدكتور محمد سلطان يتابع عن كثب نتيجة المسحة الخاصة بالدكتور محمود سعد إضافة إلى المتابعة مت المدير الفنى للجبلاية واستقرار حالته الصحية بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية إثر تعرضه الإرهاق والتعب.





يذكر ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كشف حقيقة إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.





قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.









أضاف أن الدكتور محمود سعد تعرض الى الإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية الاطمئنان عليه وسوف ننتظر نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن نتيجة الفحص الطبي بعد إجراء الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد مسحة فيروس كورونا فى الساعات الماضية.