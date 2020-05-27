الزمالك: رزاق سيسيه مطلوب فى الدوري الإماراتي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي المجلس عرضا من أحد الأندية الإماراتية.





يأتي هذا لضم الإيفواري رزاق سيسيه جناح الفريق المعار لزعيم الثغر، مقابل مليون و200 ألف دولار، في الموسم الجديد.









جاء العرض عن طريق نبيل أبو زيد وكيل اللاعب، إلا إن إدارة الزمالك أخطرت وكيل اللاعب برفض ذلك العرض لضعف المقابل المالى، بعدما قررت إدارة القلعة البيضاء تسويق اللاعب في الموسم المقبل عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر وظهوره بمستوى جيد ويرى إنه سيتم تسويق اللاعب بقيمة أكبر من مليون و200 ألف دولار.





ويفاضل الإيفوارى رزاق سيسيه بين الدورى الإماراتى والدورى السعودى.







تلقى عرضا أيضًا عبر أحد وكلاء اللاعبين لضمه إلى صفوف بنى ياس الإماراتى، بخلاف عرضين من أندية سعودية، ويدرس مسئولو النادى الأبيض العروض التى تلقاها الإيفوارى رزاق سيسيه، لتحديد وجهته المقبلة فى الانتقالات الصيفية المقبلة لتحقيق عائد مادى جيد من وراء تسويق اللاعب.



