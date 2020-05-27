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رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة الخلاف مع الكاف بسبب لافتة نادي القرن

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تحذيرا إلى بعض المغرضين الذين يوجهون سمومهم تجاه القلعة البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناء على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن هناك اتصالات مستمرة مع مسئولي الكاف الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء على عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية.

وسيقوم مسئولو الكاف والزمالك بمقاضاة أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانوني من نادي الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدي لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته في الحصول على حقه في لقب نادي القرن.


ويقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية حتى نهاية القرن الماضي.
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