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حوادث

تفحم عفش بالكامل.. مصرع مسنة و4 أطفال في حريق شقة بالجيزة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
لقت سيدة مسنة وأربعة أطفال مصرعهم، في حريق شقة سكنية بمنطقة الدقي بالجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران.

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفحم محتويات الشقة بالكامل، ومصرع مسنة و4 أطفال في الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
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