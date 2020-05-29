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فن

كريم فهمي: لا مانع من تقديم جزء رابع من حكايات بنات بطاقم عمل جديد

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف الفنان كريم فهمي عن رأيه في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، حيث كان أحد أبطال أجزائه الأولى قبل أن يتم تغيير الفريق بالكامل.


وقال أحمد فهمي في تصريحات ل"صدى البلد": المسلسل حقق نجاحا كبيرا، والجمهور ينتظره، وحتى وان كان بأبطال جدد، وليس هناك مانع من تقديم اجزاء جديدة من العمل مادام يحقق نجاح.


وحقق المسلسل حوالى 170 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك منذ طرح الجزء الرابع.

 

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.


الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات 3" بطولة صبا مبارك، ودينا الشربيني، وإنجي المقدم، وندا موسى، وميار الغيطي، ومحمد عباس، وأحمد صلاح حسني، وتم عرض الجزء الأول منه في 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقام ببطولته حورية فرغلي، ودينا الشربيني، وصبا مبارك، وريهام أيمن.


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