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حوادث

بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط عصابة تسرق محلات مستحضرات التجميل في التجمع الخامس

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة محال مستحضرات التجميل وتبين أنهم وراء ارتكاب 8 وقائع سرقة بالتجمع الخامس .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت فى سيارة "بدون لوحات خلفية"، باستيقافها وفحص قائدها تبين أنه (عاطل، سن 31 ، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "له معلومات جنائية".

 وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (أدوات ومستلزمات تجميل- "مجهولة المصدر" -أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة "مُستأجرة"- حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة "فارغة").

وبمناقشته عن مصدر  المضبوطات حوزته إعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب  "كسر القفل" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف بإشتراكه مع ( عاملة بكوافير- سن 35، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى "لها معلومات جنائية") فى تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة محال الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب "كسر القفل" وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.
   
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت (10 جرام) أقرت بحيازتها بقصد الإتجار.

وإعترفا بارتكاب عدد (  8 ) حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامى والتى قدرت قيمتها (بمبلغ 3750000 جنيه)، كما أرشد الأول عن سيارة "ملكه" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .
بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط عصابة تسرق محلات مستحضرات التجميل في التجمع الخامس
بقيمة 3.7 مليون جنيه.. ضبط عصابة تسرق محلات مستحضرات التجميل في التجمع الخامس
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