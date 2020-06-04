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محافظات

للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية.. نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي ومخزن الصحة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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ايمن رياض

أجري الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، في ساعة مبكرة جولة تفقدية بمخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا، ومستشفى التأمين الصحي بالمنيا، ضمن اعمال لجنة المرور والمتابعة ، والتي شكلها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، .


وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تفقد خلال الجولة مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة بالمنيا، للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.


وجه نائب المحافظ، بفحص الكمامات الموجودة بالمخزن والبدل الواقية والكحول والتأكد من جودتهم، كما طالب النائب مسؤولي المخزن إعادة ترتيب المخزن وتنسيقه وتصنيف كل الأنواع بما يسهل عمليات تسليم وتسلم المستلزمات والأدوات، كما وجه بضرورة بوجود صيدلي متخصص عند استلام أيا من أنواع المستلزمات الطبية والوقائية لضمان جودتها .


كما تفقد نائب المحافظ مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، للاطمئنان على حسن سير العمل وكفاية الاطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية، والعلاج وأدوات الوقاية والرعاية اللازمة ، كما تفقد القسم المخصص لاستقبال حالات كورونا وتأكد من جاهزيته، وتفقد السعة الاستيعابية للآسرة داخل المستشفى.


وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ مدير مستشفى التأمين الصحي بتوفير سيارة اسعاف لنقل أحد الاطفال إلى حضانة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط، ،استجابة لطلب والده.


وقرر محافظ المنيا، تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن.


 مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

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