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فن

لو العالم اتقلب وبقى الستات والبنات ليهم الكلمة.. كريم فهمي يسترجع ذكرياته بفيديو لـ فيلم "هاتولي راجل"

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:07 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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محمد نحلة

نشر الفنان كريم فهمي فيديو له من فيلم "هاتولي راجل" عبر حسابه على إنستجرام واستعاد ذكرياته فى العمل.


وكتب: "ماذا لو العالم اتقلب وبقي الستات والبنات ليهم الكلمه العليا وهم المسيطرين، من فيلم هاتولي راجل اتعرض سنة ٢٠١٣ ، انتاج : أ. حسين ماهر ، تأليف : كريم فهمي ، اخراج : محمد شاكر ، بطولة : احمد الفيشاوي ، شريف رمزي ، ايمي سمير غانم ، يسرا اللوزي ، ميريت ، كريم فهمي .... اللي شافوا يقولي رأيه، ملحوظه ده أول فيلم ليا كتمثيل".


وكان  الفنان كريم فهمي قد كشف عن رأيه في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، حيث كان أحد أبطال أجزائه الأولى قبل أن يتم تغيير الفريق بالكامل.


وقال أحمد فهمي في تصريحات ل"صدى البلد": المسلسل حقق نجاحا كبيرا، والجمهور ينتظره، وحتى وان كان بأبطال جدد، وليس هناك مانع من تقديم اجزاء جديدة من العمل مادام يحقق نجاحا.


وحقق المسلسل حوالى 170 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك منذ طرح الجزء الرابع.


الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

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