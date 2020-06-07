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سيارات

اللهم لا حسد .. أفخم السيارات في جراج الفنانة أحلام

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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اماني نوار
تتميز النجمة الإماراتية أحلام بحبها للفخامة والسيارات الفارهة بمواصفات خاصة وقياسية وتعتبر سيارات أحلام هي الأغلى والأسرع في العالم .

كما أن زوج أحلام  يتميز بامتلاكه صولات وجولات في مجال سباق السيارات كما أنه سائق رالي معروف، وتمتلك أحلام طرازات كثيرة من السيارات الفخمة مثلها مثل الملابس أو المجوهرات .
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لدى أحلام سيارة بنتلي بنايجا وبنتلي كونتيننتال فلاينج سبير التي يصل سعرها إلى أكثر من مليون و500 ألف ريال سعودي.

كما لديها سيارة أخرى رولز رويس جوست يصل سعرها إلى أكثر من مليون و150 ألف ريال سعودي  أما لامبورجيني  فلدى أحلام أكثر من طراز من لامبورجيني  يصل سعرها إلى أكثر من مليون و900 ألف ريال سعودي .

من المعروف عن أحلام أنها مثيرة للجدل على مواقع التوصل الإجتماعي سواء من ناحية  إطلالاتها أو تصرفاتها العفوية التي لايتقبلها الجميع كما معروف عنها أيضا استعراضها الدائم لسياراتها الفاخرة سواء داخل جراجها في منزلها الخاص أو في تصوير كليباتها فهي تظهر دائما بسياراتها في كليباتها.