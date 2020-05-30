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مرأة

بملابس شبابية.. أحلام تخطف الأنظار بلوك جديد

السبت 30/مايو/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة الخليجية احلام على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها
من أحدث جلسة تصوير.

ولفتت احلام الأنظار إليها فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيب كروهات بالالوان البنى المتداخلة مع بعضها بقماش الكتان، وتيشيرت باللون الاسود وهو ما جعل اطلالتها شبابية.


ونسقت  احلام مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى من ماركة جوتشى باللون البنى وهو ما تناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت  احلام على ترك شعرها القصير على طريقة الويفى ، ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر الداكن.
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Happy Eid | عيد سعيد 🤩💕

A post shared by AhlamAlShamsi Tube 👑 (@ahlamalshamsi_tube) on

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