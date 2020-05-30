بملابس شبابية.. أحلام تخطف الأنظار بلوك جديد

احلام حرصت الفنانة الخليجيةعلى مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها

من أحدث جلسة تصوير.





ولفتت احلام ا لأنظار إليها فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيب كروهات بالالوان البنى المتداخلة مع بعضها بقماش الكتان، وتيشيرت باللون الاسود وهو ما جعل اطلالتها شبابية.









ونسقت احلام مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى من ماركة جوتشى باللون البنى وهو ما تناسب مع إطلالتها.



