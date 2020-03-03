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مرأة

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:31 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانة الخليجية أحلام الشامسي خلال الأيام الماضية بإطلالة جذابة ومبهجة أثناء حضورها إحدى المناسبات.

تألقت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا برتقاليا طويلا واتسم التصميم بأكمامه غير التقليدية، كما تميز بالقماش البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات.

وقد حمل فستان أحلام توقيع دار الأزياء العالمية ALEX PERRY، وبلغ سعر فستان أحلام 2975 دولارا أمريكيا أى ما يقرب من 47 ألف جنيه مصرى، وأكملت أحلام إطلالتها بمجموعة فخمة وأنيقة من المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت احلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور
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