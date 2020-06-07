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محافظات

تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:10 م
حملة لازالة اشغالات
حملة لازالة اشغالات الطريق
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جمالات الدمنهورى

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية للمراكز بمحافظة البحيرة حملاتها للحفاظ على البيئة ورفع وإزالة الإشغالات للقضاء على الاختناقات المرورية وتسييرا لحركة المواطنين.


شدد اللواء هشام آمنة - محافظ  البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المروريه وإزالة كافة حالات إشغال الطريق التي تعوق الحركة المرورية وفض الأسواق  ومنع التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

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وفى إطار ذلك نفذت الوحدات  المحلية بمراكز " كفر الدوار - دمنهور  - الدلنجات " عدة حملات  موسعه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطه المرافق أسفرت عن :

تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات وإزالة  350 مخالفة إشغال طريق بمناطق السناهرة، الطريق الزراعي وأمام مستشفى الحميات واسفل الكوبرى على .الطريق الزراعي بكفر الدوار تيسيرا على الحركة المرورية للمواطنيين

وتمكنت الحملة فى مركز دمنهور من رفع 147 حالة إشغال بدمنهور وتم التخفظ علي خلاطة مستخدمة في البناء بعزبة دهشور


وفى مركز ومدينة الدلنجات تم رفع وإزالة 70 حالة إشغال من الطرق والشوارع للقضاء على الاختناقات المرورية

تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة إشغال طريق بنطاق 3 مراكز بالبحيرة
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