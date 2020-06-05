AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:14 م
حملات مرور على الشركات
حملات مرور على الشركات والمصانع بالبحيرm
Advertisements
جمالات الدمنهورى

تواصل مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة أعمالها فى متابعة المصانع والشركات وانتظام العمل بها فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بها.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج فى كافة المصانع والمشروعات الانتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق  إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.

أقرأ أيضًا:

للقضاء على الاختناقات المرورية وحل أزمة مزلقان السكة الحديد.. الانتهاء من كوبري المشاه بإيتاي البارود قريبا


وأشار إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات مشددًا على استمرار عمل لجان المتابعة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين

وفى هذا السياق قامت اللجنه المشكله من السيد الخطيب - مدير مديرية القوى العامله بالبحيرة ، و حامد العافري - مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة هيام نعيم مديرة مكتب السلامة بجولة ميدانية تفقدية بعدد من  الشركات والمصانع بدمنهور وحوش عيسى.

وتستهدف الجولة الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بها ، والإطمئنان على خلوها من أي مخالفات وقائية  وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار اعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذًا لقرارات الحكومة.. سعفان يتابع الإجراءات الاحترازية للعاملين بالقوى العاملة والمصانع

محافظ المنوفية يتفقد عددًا من المصانع بقويسنا لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

لجان مرورية بالبحيرة لمتابعة تعقيم وتطهير مناطق المشروعات القومية

لمواجهة كورونا.. تشكيل لجنة عليا للصحة بـ محافظة الشرقية

لمواجهة فيروس كورونا.. غلق مصنع حلوى ومواد غذائية لعدم تنفيذ إجراءات الوقاية بالعاشر من رمضان

تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمناطق الصناعية بالشرقية

ترشيحاتنا

لمساعدتهم في التأقلم المعيشي..الحكومة تدرس أحوال العائدين من الخارج

الداخلية السعودية تعلن إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة

2 مليار جرعة.. الشركة البريطانية العاملة على توفير لقاح كورونا تعتزم مضاعفة إنتاجها

أصغرهم علي جمعة.. أسماء هيئة كبار العلماء الحاليين وأعمارهم

استعدادا لعودة النشاط.. اتحاد الكرة يقدم مقترحا جديدا لعودة الدوري المصري

مواجهة حسم الدوري الإنجليزي.. تحديد موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الكحة دون أدوية.. 3 مشروبات سريعة المفعول

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب