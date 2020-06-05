لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع

تواصل مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة أعمالها فى متابعة المصانع والشركات وانتظام العمل بها فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بها.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج فى كافة المصانع والمشروعات الانتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين.

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وأشار إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات مشددًا على استمرار عمل لجان المتابعة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين

وفى هذا السياق قامت اللجنه المشكله من السيد الخطيب - مدير مديرية القوى العامله بالبحيرة ، و حامد العافري - مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة هيام نعيم مديرة مكتب السلامة بجولة ميدانية تفقدية بعدد من الشركات والمصانع بدمنهور وحوش عيسى.

وتستهدف الجولة الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بها ، والإطمئنان على خلوها من أي مخالفات وقائية وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار اعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.