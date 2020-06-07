محافظ أسيوط يعلن استكمال خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين حي شرق وغرب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استكمال تنفيذ خطة المحافظة في التجميل والتطوير واستمرار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، لافتًا إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة واستكمال الأرصفة وطلاء البلدورات رفع كفاءة الشوارع لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على الأحياء والمدن والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في تنفيذ خطة المحافظة الموضوعة بكافة القطاعات بناءًا على توجهات القيادة السياسية.





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وأشار إلى القيام بدهان البلدورات والأرصفة ووضع أحواض للزهور بالشوارع وتجديد مقاعد الانتظار بشوارع المدينة، مؤكدا استمرار العمل وتقديم كامل الدعم للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن وذلك طبقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط أن رئاسة الحي قامت بدهان الأرصفة والبلدورات بالجزيرة الوسطى أمام مجمع مواقف سيارات الأجرة بالأزهر وكذلك تركيب بلاط للأرصفه بجانب سور مصنع سيد ووضع مزهريات على الرصيف تمهيدًا لتشجيرها، فضلا عن إصلاح برجولات ومقاعد انتظار المواطنين بالشوارع وتركيب أخشاب جديده لها، وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالاستمرار في تجميل الشوراع والميادين والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.





من جانبه أشار أيمن محروس رئيس حي شرق إلى أنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بصيانة وإصلاح كشافات الإنارة وتزويدها بشوارع وميادين الحي تم إضاءة مدخل ميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" واسفل كوبري الجلاء أمام مسجد ناصر مؤكدا على استمرار الأعمال خلال الأيام المقبلة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للحي.



