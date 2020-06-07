AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة في محافظة الغربية خلال شهرين .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:07 م
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على
كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، اليوم، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه.


اقرأ أيضا : 


جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بسمنود ، فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.


وتفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة سمنود.


ووجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.


يذكر أن العائلة المقدسة مكثت فى مدينة سمنود بموقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب لمدة 17 يوما وهى ضمن مسار العائلة المقدسة، وتعد الكنيسة مزارا سياحيا يتوافد عليه الزوار من جميع دول العالم .

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة في محافظة الغربية خلال شهرين .. صور
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة في محافظة الغربية خلال شهرين .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى دخول العائلة المقدسة.. السياحة ترصد 41 مليون جنيه لإحياء المشروع والآثار ترمم مواقعه

ترشيحاتنا

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

الجيش الليبي: 43 قتيلا بين الميليشيات في ضربة جوية بالجفرة

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

أول صورة من خطوبة حسن شاكوش لـ بنت الجيران

كورونا حرمت العريس من الدخلة .. فض فرح شعبي في قرية بطوخ .. صور

قتل ابنته واحتفظ برأسها في الثلاجة.. السجن عشر سنوات لعجوز بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض ابنها للتنمر.. 10 صور لزوجة محمد رمضان

لو بتحلق دقنك في البيت.. 5 أخطاء عليك تجنبها

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يصحح مفاهيم خاطئة بشأن فيروس كورونا.. مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين سي