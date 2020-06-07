بتكلفة 6 ملايين جنيه.. انتهاء تطوير مسار العائلة المقدسة في محافظة الغربية خلال شهرين .. صور

كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، اليوم، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه.









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جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بسمنود ، فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.









وتفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة سمنود.









ووجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.









يذكر أن العائلة المقدسة مكثت فى مدينة سمنود بموقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب لمدة 17 يوما وهى ضمن مسار العائلة المقدسة، وتعد الكنيسة مزارا سياحيا يتوافد عليه الزوار من جميع دول العالم .



