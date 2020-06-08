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أخبار البلد

لبحث الأزمة الليبية والتعاون الثنائي.. اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:56 م
الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاتصال تناول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض  الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، والذي جسدته بمبادرة "إعلان القاهرة" المتكاملة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والمتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، والانعكاسات السلبية لذلك على أمن واستقرار الشرق الأوسط بالكامل.


من جانبه؛ أشاد الرئيس الروسي بمبادرة "إعلان القاهرة" من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحًا متكاملًا وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.


وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرقا كذلك خلال الاتصال إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية في ظل اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجانبين، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وكذا التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن استئناف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالبلدين عقب انحسار جائحة كورونا.
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