بقيمة 8 ملايين جنيه.. القوى العاملة: 17 ألف عامل غير منتظم بالإسماعيلية يصرفون منحة الـ 500 جنيه

قامت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بمتابعة صرف الدفعة الأولي من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة لنحو 17 ألفًا و 491 عاملا بإجمالى مبلغ 8 ملايين و745 ألف و500 جنيه من خلال 42 مكتبا للبريد و28 فرعا للبنك الزراعى.





تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تقريرًا بذلك من ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال مايو الماضي من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 215 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.









وأضاف أن المديرية قامت بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى وتشجيع المبادرات من الكيانات الإقتصادية المختلفة لدعم العمالة غير المنتظم .



