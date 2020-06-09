3288 حالة.. ارتفاع فى إصابات كورونا فى السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية، ارتفاعا ملحوظًا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد رغم محاولاتها الحثيثة لتطويق فرص انتشاره والعودة عن بعض القرارات التى تسهم فى القضاء عليه.

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1815 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632