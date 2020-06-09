AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

3288 حالة.. ارتفاع فى إصابات كورونا فى السعودية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:27 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

سجلت المملكة العربية السعودية، ارتفاعا ملحوظًا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد رغم محاولاتها الحثيثة لتطويق فرص انتشاره والعودة عن بعض القرارات التى تسهم فى القضاء عليه.

 

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 108571 حالة

 

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1815 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

 

 

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

6 حالات وفاة.. السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

السعودية تسجل 1147 إصابة جديدة و5 وفيات بـ فيروس كورونا

اقتربت من 14 ألف حالة.. السعودية تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بـ كورونا

نشرة كورونا فى دول الخليج.. تراجع فى الإصابات وتزايد فى حالات التعافى

السعودية تسجل نحو 45 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

صحيفة مغربية: فايلر سر فشل انضمام كريم بركاوي إلى الأهلي

صدى البلد.. رسائل الجماهير لـ حسام عاشور بعد رحيله عن الأهلي.. فيديو

أخبار الفن.. أول ظهور لـ خطيبة حمو بيكا.. تطورات حالة رجاء الجداوي.. كورونا يضرب عائلة سامي مغاوري

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي.. وإعلان قيمة عقد مصطفى شوبير.. والقيعي يوجه رسالة لرئيس الزمالك

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

الصحة العالمية تزف بشري سارة للجمهور حول انتقال عدوي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ علاج نزلات البرد في المنزل .. تناول هذا المشروب مرتين يوميا

هل المدخنون أقل عرضة لخطر كورونا؟ دراسة حديثة تحسم الجدل

بتوب منقط بالأحمر..عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة جريئة