عطاء بلا حدود.. السعودية تنفذ مشروعات في فلسطين بقيمة 357.6 مليون دولار

أظهرت إحصاءات صادرة عن أنشطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدولة فلسطين الشقيقة عن وصول حجم المشروعات الإجمالية التي تم تنفيذها تحت شعار "عطاء بلا حدود" إلى نحو 86 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 357.6 مليون دولارًا أمريكيًا وذلك حتى مطلع شهر يونيو الجاري.





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وتضمنت المشروعات التي نفذها المركز نحو 32 مشروعًا في الأمن الغذائي بقيمة 91 مليون دولار و12 مشروعًا للإيواء والمواد غير الغذائية بتكلفة 65.6 مليون دولار ومشروعين في مجال التعافي المبكر بقيمة 7 مليون دولار ومشروعين في مجال المياه والإصحاح البيئي بقيمة 2 مليون دولار بجانب مشروع للحماية بقيمة 674.5 ألف دولار.





كما شملت المشروعات التي نفذها المركز نحو 19 مشروعًا صحيًا بقيمة 53 مليون دولار، إضافة إلى 4 مشروعات في قطاعات متعددة بقيمة 91 مليون دولار ومشروعًا لدعم وتنسيق العمليات الإنسانية بقيمة 480 ألف دولار، إضافة لنحو 11 مشروعًا تعليميًا بقيمة 41.5 مليون دولار، ومشروعين للخدمات اللوجستية بقيمة 4 ملايين دولار.



