محمود كهربا يهنئ حارس مرمى بيراميدز بعيد ميلاده الـ 33

حرص محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى على تهنئة زميله المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبر خاصية ستورى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"





ونشر محمود كهربا صورة لحارس مرمى بيراميدز المهدي سليمان وعلق عليها قائلا: " عيد ميلاد سعيد"





كان المهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز، احتفل أمس الاثنين، بعيد ميلاده رقم 33، حيث ولد في 8 يونيو عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حاليًا في بيراميدز"





ويترقب عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم منافسة شرسة في مركز حراسة المرمي خلال الموسم الجديد، بعد انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي إلى بيراميدز، وهو ما سيشعل المنافسة على حجز المكان الأساسي في تشكيل الفريق بين الحراس الثلاث، إكرامي، الشناوي، المهدي.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



