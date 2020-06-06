رباعي المنتخب.. كهربا ينشر صورة رفقة المحمدي وجابر وشيكابالا.. شاهد

نشر النجم محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالاهلي ، صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمود كهربا خلال إحدى مباريات الفراعنة بصحبة نجوم منتخب مصر أحمد المحمدى، عمر جابر، شيكابالا".





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.





وكان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.



