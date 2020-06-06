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رياضة

رباعي المنتخب.. كهربا ينشر صورة رفقة المحمدي وجابر وشيكابالا.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 05:31 م
كهربا وشيكا وعمر
كهربا وشيكا وعمر والمحمدى
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محمد بدران
نشر النجم محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالاهلي، صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود كهربا خلال إحدى مباريات الفراعنة بصحبة نجوم منتخب مصر أحمد المحمدى، عمر جابر، شيكابالا".

 يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.
رباعي المنتخب.. كهربا ينشر صورة رفقة المحمدي وجابر وشيكابالا.. شاهد
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