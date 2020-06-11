السعودية تؤجل زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة

أجلت السعودية زيادة واسعة النطاق للرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تبدأ بفرضها أمس الأربعاء على العديد من المنتجات المستوردة من الخارج وبنسبة تصل إلى 15%.





وبحسب وكالات الأنباء فإن هذه المنتجات تشمل العديد من أنواع الخضراوات التي كانت معفاة سابقًا من الرسوم بالإضافة إلى المنسوجات ومواد البناء والمركبات والمعدات وغيرها.









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من جهة أخرى سيبدأ تطبيق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بداية يوليو المقبل، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة جائحة كورونا.



