اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال في 9 مساء لمدة شهر

يبدأ اليوم السبت الموافق 28 مارس ، تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي ، 9 مساء ولمدة شهر ، وذلك طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي اعلن عنها لترشيد استهلاك الطاقة.

أما يومي الخميس والجمعة فيتم غلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم في 10 مساء.

المحال المستثناة من القرار

ويستثني محال البقالة والسوبر ماركت و المخابز والأفران والصيدليات ومحال الخضار والفاكهة، وكذلك تستمر خدمة التيك واي على مدار 24 ساعة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات، حيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً .



كما تضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.