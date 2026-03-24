التنمية المحلية: قرارات بالمواعيد الجديدة لغلق المحال.. وهذه حقيقة غلق قاعات الافراح 9 مساء

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستصدر قرارها بخصوص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يختص بمواعيد غلق المحال العامة.

لم يصدر قرار باغلاق قاعات الافراح في الساعة 9

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنه إلى الآن لم تصدر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أي قرارات منظمة لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء ،مؤكدا أنه لم يتم صدور قرار بشأن إغلاق قاعات الأفراح في الساعة 9 مساء بداية من يوم 28 مارس المقبل.

القرارات المنظمة للمواعيد الاستثنائية

وشدد على أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، هي المنوط بها إصدار القرارات المنظمة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة والكافيهات والموالات وقاعات الأفراح وغيرها، وإلى الآن لم تصدر الى قرار وعلينا ان ننتظر قرارها.

غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات، حيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً،وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً .

وتضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لـ ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.