الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ.. أكلات طبيعية ترفع المناعة في الشتاء

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة مع انتشار الفيروسات في الأجواء الباردة والمغلقة.

أكلات ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي



وفي الوقت الذي يبحث فيه الكثيرون عن أدوية سريعة، يؤكد خبراء التغذية أن الوقاية الحقيقية تبدأ من المطبخ، من خلال تناول أطعمة طبيعية تساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض بشكل آمن وفعال.

لماذا تضعف المناعة في الشتاء؟

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه خلال فصل الشتاء، تقل حركة الجسم ويتعرض لأشعة الشمس بشكل أقل، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د، أحد أهم العناصر المسؤولة عن تقوية المناعة. كما أن الطقس البارد يدفع البعض لتناول أطعمة غير صحية غنية بالدهون والسكريات، وهو ما يؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز المناعي.

أكلات طبيعية تقوي المناعة



1. شوربة الدجاج والخضروات

تُعد من أفضل الأطعمة التي ينصح بها في الشتاء، حيث تحتوي على عناصر غذائية متكاملة مثل البروتين والفيتامينات، وتساعد على تقليل الالتهابات ودعم الجهاز المناعي.

2. الثوم والبصل

يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يساعدان في تنشيط جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

3. الحمضيات

مثل البرتقال والليمون، وهي غنية بفيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، المسؤولة عن مقاومة العدوى.

4. الزبادي

يحتوي على بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي، والذي يرتبط بشكل مباشر بقوة المناعة.

5. الزنجبيل

يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، ويساعد في تقليل أعراض البرد وتحسين الدورة الدموية.

خضروات لا غنى عنها

هناك بعض الخضروات التي يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في الشتاء، مثل:

السبانخ: غنية بالحديد والفيتامينات

البروكلي: يحتوي على مضادات أكسدة قوية

الجزر: يعزز صحة الجلد والمناعة

الفلفل الأحمر: مصدر غني بفيتامين C



مشروبات وأطعمة مساعدة

إلى جانب الأكلات، هناك بعض الإضافات التي تعزز المناعة بشكل طبيعي، مثل:

العسل الطبيعي: يهدئ الحلق ويقوي المناعة

مشروب القرفة: يساعد على التدفئة وتنشيط الجسم

الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة قوية



عادات تضعف المناعة

حتى مع تناول الأطعمة الصحية، هناك بعض العادات التي قد تضعف جهاز المناعة، مثل:

السهر وقلة النوم

تناول الوجبات السريعة

قلة شرب الماء

التوتر والضغط النفسي



نصائح لزيادة فعالية الغذاء