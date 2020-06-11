انتقادات لاذعة لترامب في الصين بسبب الفشل في مواجهة كورونا

سخر الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدين فشل إدارته في السيطرة على الوباء، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





وانتقد الصينيون ترامب بعدما تجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19 في الولايات المتحدة مليوني شخص.





وعبر المنتقدون عن آرائهم من خلال موقع صيني شهير Sina Weibo.





وكانت أغلب التعليقات ساخرة، مشيرين إلى أن هذا "اختراق تاريخي" للولايات المتحدة ويؤكد شعار حملة ترامب "سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".





وقال الكثير من المعلقين: "تهانينا" للولايات المتحدة القوى العظمى".







يعد عدد المصابين بالفيروس بأمريكا هو الأعلى بمئات الآلاف من أي مكان آخر في العالم.



