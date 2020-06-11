AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتقادات لاذعة لترامب في الصين بسبب الفشل في مواجهة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:39 م
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
سخر الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدين فشل إدارته في السيطرة على الوباء، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وانتقد الصينيون ترامب بعدما تجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19  في الولايات المتحدة مليوني شخص.

وعبر المنتقدون عن آرائهم من خلال موقع صيني شهير Sina Weibo.

وكانت أغلب التعليقات ساخرة، مشيرين إلى أن هذا "اختراق تاريخي" للولايات المتحدة ويؤكد شعار حملة ترامب "سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال الكثير من المعلقين: "تهانينا" للولايات المتحدة القوى العظمى".

يعد عدد المصابين بالفيروس بأمريكا هو الأعلى بمئات الآلاف من أي مكان آخر في العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: ندرس خيارات عديدة للتعامل مع الصين بعد أزمة كورونا

1800 حالة جديدة.. وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 65 ألفا

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

ترامب: أنقذت الملايين من كورونا.. والمخابرات أخبرتني أنني على حق بشأن الصين

فيروس كورونا.. ترامب يضغط على حلفائه لتحميل الصين مسؤولية انتشار الوباء

الهروب إلى المجهول.. هل ينتحر ترامب سياسيا في معركة كورونا مع الصين؟

ترشيحاتنا

الحكومة: استمرار غلق المتنزهات حتى نهاية يونيو

طفح جلدي.. اكتشفت إصابتها بعد 3 أشهر من عدوى فيروس كورونا

لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

احترس منها أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من ورم الدماغ

تعرضت لإطلاق نار.. أمريكية تعيش بجزء من أمعائها خارج جسدها.. شاهد

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإضافات جديدة.. الإعلان عن مسار رالي داكار 2021 اليوم في السعودية

بدون تكاليف.. تعلمي تنظيف وتبييض البشرة في المنزل بنفسك

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية