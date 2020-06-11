شمال سيناء تسجل أول حالة وفاة لسيدة بسبب كورونا

سجلت محافظه شمال سيناء 'مساء اليوم الخميس ' أول حالة وفاة لسيدة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء
وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ' ان الوفاة لسيدة في العقد الخامس من عمرها وتقيم بمدينة العريش 'حيث لا تزال تخضع شقيقتها للعلاج من الاصابه بفيروس كورونا.
وأضاف أن مراسم الدفن ستتم غدا الجمعة في حضور قوات الشرطة لمنع أي مشاركة من أقارب المتوفاة منعًا لانتشار الفيروس.
كانت مديريه الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن ظهور خمس حالات جديدة بمستشفى العريش العام من بينهم الحالة التي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل' وظهور حالة ايجابية اخري ببئر العبد ليصبح إجمالي الحالات الإيجابية ١٦ حالة منذ بداية الوباء بينهم حالة وفاة وتماثل اثنين للشفاء.
وقال المصدر إن الحالات الخمس الجديدة التي تم حجزها بمستشفى العريش العام بينهم حالة لمواطن من الشيخ زويد وهي الحالة الإيجابية الأولى التي يتم تسجيلها بهذه المدينة.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا عليهم من فيروس كورونا وتجنبًا لاستقبال المستشفى العام لحالات اشتباه أو إصابة جديدة نظرًا لمحدودية غرف العزل بالمستشفى.
وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ' ان الوفاة لسيدة في العقد الخامس من عمرها وتقيم بمدينة العريش 'حيث لا تزال تخضع شقيقتها للعلاج من الاصابه بفيروس كورونا.
وأضاف أن مراسم الدفن ستتم غدا الجمعة في حضور قوات الشرطة لمنع أي مشاركة من أقارب المتوفاة منعًا لانتشار الفيروس.
كانت مديريه الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن ظهور خمس حالات جديدة بمستشفى العريش العام من بينهم الحالة التي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل' وظهور حالة ايجابية اخري ببئر العبد ليصبح إجمالي الحالات الإيجابية ١٦ حالة منذ بداية الوباء بينهم حالة وفاة وتماثل اثنين للشفاء.
وقال المصدر إن الحالات الخمس الجديدة التي تم حجزها بمستشفى العريش العام بينهم حالة لمواطن من الشيخ زويد وهي الحالة الإيجابية الأولى التي يتم تسجيلها بهذه المدينة.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا عليهم من فيروس كورونا وتجنبًا لاستقبال المستشفى العام لحالات اشتباه أو إصابة جديدة نظرًا لمحدودية غرف العزل بالمستشفى.
سجلت محافظه شمال سيناء 'مساء اليوم الخميس ' أول حالة وفاة لسيدة بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء
وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ' ان الوفاة لسيدة في العقد الخامس من عمرها وتقيم بمدينة العريش 'حيث لا تزال تخضع شقيقتها للعلاج من الاصابه بفيروس كورونا.
وأضاف أن مراسم الدفن ستتم غدٍ الجمعة في حضور قوات الشرطة لمنع أي مشاركة من أقارب المتوفاة منعًا لانتشار الفيروس .
كانت مديريه الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن ظهور خمس حالات جديدة بمستشفى العريش العام من بينهم الحالة التي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل' وظهور حالة ايجابية اخري ببئر العبد ليصبح إجمالي الحالات الإيجابية ١٦ حالة منذ بداية الوباء بينهم حالة وفاة وتماثل اثنين للشفاء.
وقال المصدر أن الحالات الخمس الجديدة التي تم حجزها بمستشفى العريش العام بينهم حالة لمواطن من الشيخ زويد وهي الحالة الإيجابية الأولى التي يتم تسجيلها بهذه المدينة.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا عليهم من فيروس كورونا وتجنبًا لاستقبال المستشفى العام لحالات اشتباه أو إصابة جديدة نظرًا لمحدودية غرف العزل بالمستشفى .
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وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ' ان الوفاة لسيدة في العقد الخامس من عمرها وتقيم بمدينة العريش 'حيث لا تزال تخضع شقيقتها للعلاج من الاصابه بفيروس كورونا.
وأضاف أن مراسم الدفن ستتم غدٍ الجمعة في حضور قوات الشرطة لمنع أي مشاركة من أقارب المتوفاة منعًا لانتشار الفيروس .
كانت مديريه الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن ظهور خمس حالات جديدة بمستشفى العريش العام من بينهم الحالة التي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل' وظهور حالة ايجابية اخري ببئر العبد ليصبح إجمالي الحالات الإيجابية ١٦ حالة منذ بداية الوباء بينهم حالة وفاة وتماثل اثنين للشفاء.
وقال المصدر أن الحالات الخمس الجديدة التي تم حجزها بمستشفى العريش العام بينهم حالة لمواطن من الشيخ زويد وهي الحالة الإيجابية الأولى التي يتم تسجيلها بهذه المدينة.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا عليهم من فيروس كورونا وتجنبًا لاستقبال المستشفى العام لحالات اشتباه أو إصابة جديدة نظرًا لمحدودية غرف العزل بالمستشفى .
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الحطب أداة الطهي قديما في رمضان بقرى سيناء.. الحال تبدل باستعمال البوتاجاز لإعداد الوجبات أو شرائها جاهزة.. تفاصيل