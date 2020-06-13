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محافظات

الأهالي يستغيثون لسرعة التعامل معها.. أسراب الخفافيش تهاجم قرية بالخانكة.. شاهد

السبت 13/يونيو/2020 - 11:28 ص
قرى الخانكة
قرى الخانكة
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إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة الأسمية التابعة لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية ظهور عدد من الخفافيش بأحد المنازل المهجورة، الأمر الذي سبب حالة من الخوف بين الأهالي وتداولوا فيديو لأسراب الخفافيش فوق سطح المنزل.




وطالب أهالي المنطقة بسرعة التعامل والقضاء على الخفافيش خوفا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.


من جانبه، قال العميد خالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة الخانكة، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة طلال ربيع، وعضوية مديري إدارات الطب البيطرى والبيئة والزراعة بالمدينة، لمعاينة منزل منطقة الأسمية المهجور على الطبيعة، والذي اتخذته الخفافيش مسكنا لها وانتشرت له فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف أنه لم يرد لمجلس المدينة حتى ساعته أي بلاغ رسمي بشأن انتشار الخفافيش بالمنزل، وأنه فور رصد تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تم تشكيل اللجنة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تمت من قبل بالمنزلين المهجورين بقرى مدينة شبين القناطر والقضاء على تلك الخفافيش في أسرع وقت ممكن بعد التعرف على نوعيتها لسهولة القضاء عليها.


وأوضح رئيس مدينة الخانكة أنه سيتم العمل على غلق جميع منافذ المنزل المفتوحة كما هو منتشر بالفيديو لإمكانية السيطرة على تلك الخفافيش ورش المبيدات اللازمة للقضاء عليها منعا لانتشارها وهجومها على المواطنين خلال الفترة المقبلة وحفاظا على صحة المواطنين بالمنطقة من انتشار الأمراض والأوبئة.


وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة داخل أحد المنازل، وطالب الأهالي بالقضاء عليها خوفًا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.


وأشار أحد الأهالي إلى أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.
الأهالي يستغيثون لسرعة التعامل معها.. أسراب الخفافيش تهاجم قرية بالخانكة.. شاهد
الأهالي يستغيثون لسرعة التعامل معها.. أسراب الخفافيش تهاجم قرية بالخانكة.. شاهد
الأهالي يستغيثون لسرعة التعامل معها.. أسراب الخفافيش تهاجم قرية بالخانكة.. شاهد
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