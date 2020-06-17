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توك شو

طبيب: عدم إعطاء الأطفال التطعيمات الإجبارية يصيبهم بأمراض أسوأ من كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 م
التطعيمات
التطعيمات
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هاني حسين
قال  الدكتور علاء المسلمي أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية،  إن التطعيمات للاطفال إجبارية لحماية الأطفال من أمراض كثيرة .

وأضاف  علاء المسلمي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  من المهم تطعيم الأطفال ضد الدرن والجدري وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض".

وتابع علاء المسلمي:"  عدم تطعيم الأطفال بالتطعيمات الإجبارية قد تصيب الطفل بأمراض اسوأ من فيروس كورونا".

وأكمل علاء المسلمي:"  هناك توقيت لتطعيم الأطفال منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات ولا يصح تأجيل وتأخير حصول الأطفال على التطعيمات الإجبارية التي تحددها وزارة الصحة".

ولفت علاء المسلمي:"  يمكن تأجيل التطعيمات في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل فقط"، مضيفا:"  نناشد الأمهات  بضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية من أجل  الحصول على التطعيمات في موعدها".

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