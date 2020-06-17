طبيب: عدم إعطاء الأطفال التطعيمات الإجبارية يصيبهم بأمراض أسوأ من كورونا

قال الدكتور علاء المسلمي أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن التطعيمات للاطفال إجبارية لحماية الأطفال من أمراض كثيرة .





وأضاف علاء المسلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من المهم تطعيم الأطفال ضد الدرن والجدري وشلل الأطفال وغيرها من الأمراض".





وتابع علاء المسلمي:" عدم تطعيم الأطفال بالتطعيمات الإجبارية قد تصيب الطفل بأمراض اسوأ من فيروس كورونا".





وأكمل علاء المسلمي:" هناك توقيت لتطعيم الأطفال منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات ولا يصح تأجيل وتأخير حصول الأطفال على التطعيمات الإجبارية التي تحددها وزارة الصحة".





ولفت علاء المسلمي:" يمكن تأجيل التطعيمات في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل فقط"، مضيفا:" نناشد الأمهات بضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية من أجل الحصول على التطعيمات في موعدها".



