قانون قيصر.. أول رد فعل رسمي لسوريا على عقوبات أمريكا





وفي أول رد فعل من سوريا، أعربت عن إدانتها الشديدة لتشديد الإدارة الأمريكية الإجراءات المفروضة ضد الدولة، موضحة ان ما تستند اليه واشنطن لفرض قانون قيصر ما هي الا جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري، في سياق الحرب المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي، وفقا لبيان نشرته الخارجية على لسان مصدر رسمي









وأضافت وزارة الخارجية السورية أن "قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكًا سافرًا لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم".





ووصفت سوريا العقوبات المتمثلة في قانون قيصر بأنها "إرهاب اقتصادي"، وفقا للمصدر الرسمي الذي تابع بأن الإجراء ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمّر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم.





واستطرد: في الوقت الذي يتوحد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، تستمر الإدارة الأمريكية، التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية، بانتهاج سياساتها العدوانية المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير.





وشدد المصدر الرسمي على أن "سوريا التي تصدى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري، وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي، ستتصدى بكل شموخ وبنفس العزيمة لهذا القرار الأمريكي الجائر" مضيفا أن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال أفعال هذا الإجراء والحد من آثاره.





وتطالب سوريا المجتمع الدولي للعمل على رفع أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض وأحكام القانون الدولي، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديدًا جديًا للأمن والسلم والاستقرار في العالم.



