جمهور المدعوة أصالة .. هجوم جديد من أحلام على تطبيق تويتر .. القصة الكاملة للخلاف بين النجمتين

تفاصيل خلاف الفنانة أصالة وأحلام

تجدد الخلاف بعد منشور أحلام الأخير على تويتر





نشرت الفنانة أحلام ، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تكشف فيه عن حقيقة إعجابها بأغنية المطربة أصالة والتى تحمل اسم "جيتنى مكسورة".





وقالت أحلام "هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا".





وكان ذلك ردًا على تعليق أحد متابعي الفنانة أصالة "بادرت أحلام بعمل "لايك" على أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها أصالة عبر إنستجرام، على الرغم من العلاقة المتوترة بينهما!.. فقد رأي البعض أن ذلك يعود لتأثر أحلام بأغنية أصالة الأخيرة "جيتني مسكور" فهل تعود المياه إلى مجاريها؟".





وبرد الفنانة أحلام على هذا المنشور تؤكد عداوتها للفنانة أصالة التى نشبت عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وكانت سببها عدة تعليقات بين الطرفين انتهت بمقاطعة كل منهما للآخر.





إقرأ أيضًا:





بدأت الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد (صديقة أحلام)، بسبب أزمتها الصحية، وذلك على الرغم من هجوم فجر على أصالة بشدة، قبل الوعكة الصحية.





في ذلك الوقت، دخلت أحلام على الخط، لترد على أصالة، عبر "تويتر"، قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائمًا أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرًا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك».





ومن جانبها، ردت أصالة على تغريدة أحلام، قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض».





في المقابل، حذفت أحلام التغريدة التي شكرت فيها أصالة، وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة هجومًا عليها، لترد أحلام بـ البلوك على أصالة.





ومن ثم كشفت تقارير إعلامية صادرة عن عدد من المواقع الخليجية، أن الفنانة السورية أصالة رفضت الإقامة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نفس الفندق بالمملكة العربية السعودية، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.





بينما أضافت التقارير أنه كان من المقرر أن تقيم أصالة وأحلام في نفس الفندق، على هامش مشاركتهما في فعاليات مهرجان سوق عكاظ، إلا أنهما أصرتا على عدم الإقامة معًا بسبب الخلاف.





اشتعلت الحرب بين المطربتين أصالة واحلام بعد ان سخرت الاولى فى حفلها بموسم الرياض من الاخيرة ردا على تصريحاتها التى تؤكد من خلالها على عدم وجود تصالح مع اصالة.





وقالت اصالة خلال حفلها فى موسم الرياض ساخرة من كلمات أحلام :"لا يمكن الصلح انتهى بالنسبة لى". مكررة كلمات احلام بطريقة ساخرة.





كشفت الفنانة أحلام عن رأيها النهائى فى أزمة خلافها مع المطربة أصالة وهل هناك مجال للصلح بينهما أم لا.





وقالت خلال لقائها فى برنامج MBC Trending: "لن أتصالح مع أصالة، وأغلقت الموضوع نهائيا ولا مجال للصلح فيما بعد، واتخذت القرار فى هذا الشأن بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت".





كما أضافت أحلام: "سعيدة بقرار نوال الكويتية التى قررت ألا تتدخل فى هذه الأزمة أو تحاول أن تصلح بيننا، ومع احترامي للجميع أنا مبسوطة كتير من رد نوال حبيبتي؛ لأن نوال تعرف كمان أن شو في داخلي".



