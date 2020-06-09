تستحقى الحب.. أحلام تساند شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

وعلقت احلام على صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حساب حبيب قائلة :" تستحقى الحب ".

وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار عن خناقة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب؛ وهى ما قامت بنفيه؛ حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ؛ بصورة رومانسية برفقة زوجها.





وكتبت شيرين عبد الوهاب على الصورة :" زى ما انتو شايفين .. مبنبطلش خناق".





و نفى حسام حبيب، وجود أي خلافات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي إنتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال حسام حبيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : انا كتبت تويتة و مسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانية مدعيين الصحافه فحسبي الله و نعم الوكيل اتقوا الله ان تخوضوا في اعراض الناس موتوا بغيظكم".