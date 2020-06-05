موتوا بغيظكم.. تعليق جديد من حسام حبيب على أخبار خلافه مع شيرين عبد الوهاب

قال حسام حبيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".

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وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.





وتابع قائلًا: "شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".



