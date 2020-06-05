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فن

موتوا بغيظكم.. تعليق جديد من حسام حبيب على أخبار خلافه مع شيرين عبد الوهاب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:37 م
حسام حبيب - شيرين
حسام حبيب - شيرين
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آيه عاطف
نفى الفنان حسام حبيب، وجود أي خلافات بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي إنتشرت مساء أمس على جميع مواقع التواصل الأجتماعي. 

قال حسام حبيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".

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وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص.

وتابع قائلًا: "شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".

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