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فن

أول رد من حسام حبيب على أخبار طلاقه لـ شيرين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرص الفنان حسام حبيب على الرد على الأخبار التي تداولت الساعات الماضية حول خلافه مع زوجته الفنان شيرين.

وعبر حسابه على موقع التغريدات تويتر أعاد حسام حبيب نشر النفي الذي كتبه شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خلافها، ثم علق بآية قرآنية وهي:"فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

وانتشر منذ قليل خبر عن وجود خلاف شديد وصل لحد التشابك بالأيدي بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب تدخل على إثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما بناء على طلب شيرين.

وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".



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