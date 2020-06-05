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فن

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:50 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
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مصطفى كرم

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من شائعات حول خلافها مع زوجها حسام حبيب.


وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي".


وانتشر منذ قليل خبر عن وجود خلاف شديد وصل لحد التشابك بالأيدي بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب تدخل على إثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما بناء على طلب شيرين.


اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة


وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".

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