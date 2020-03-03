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فن

شروع في قتل .. محامي حسام حبيب يكشف لصدى البلد كواليس قرار حبسه عاما

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:05 ص
حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الرهاب
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أحمد إبراهيم
كشف الدكتور حسام لطفى محامى المطرب حسام حبيب، عن أن الحكم الذى صدر ضد موكله بالحبس عام على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده من جانب ياسر خليل اتهمه فيها بالشروع في قتله، موضحا أنه حكم ابتدائي. 

وأضاف حسام لطفى في تصريح لصدي البلد قائلا: أن هذا الحكم بالحبس عام في جنحة ضرب وهناك تقرير طبي أثبت فيه كدمات في البطن. 

وأوضح أنه قرر أن يستأنف على الحكم وتم تحديد جلسة للاستئناف يوم 9 أبريل المقبل، وسيتم إصدار بيان خلال ساعات لكشف كافة التفاصيل. 

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام غيابيا فى القضية المتهم فيها بالشروع في الاعتداء على المنتج ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أن أشهر السلاح النارى فى وجهه.
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